



Министр иностранных дел ОАЭ посетит Израиль на следующей неделе

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян посетит Израиль на следующей неделе, чтобы отметить двухлетие со дня подписания Авраамских соглашений.



В последний раз министр иностранных дел был в Израиле в марте на саммите в Негеве вместе с бахрейнскими, марокканскими, египетскими и американскими коллегами, где они договорились сформировать региональный форум. Это будет его первый двусторонний визит.



Бин Заид встретится с премьер-министром Яиром Лапидом, президентом Исааком Герцогом, лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу и заместителем премьер-министра Нафтали Беннетом, который продолжает заниматься вопросами, связанными с Ираном.

