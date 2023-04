Министр иностранных дел Коэн посетит Испанию

Министр иностранных дел Эли Коэн вылетит в Мадрид завтра вечером, чтобы встретиться с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом и председателем Конгресса депутатов Мериткселл Батет в четверг, сообщает The Times of Israel.



В ходе 24-часового визита он также выступит в организации общественной дипломатии Centro Sefarad-Israel, еврейской общине Мадрида и встретится с президентом общины Мадрида, который посетил Израиль в марте.



В последний раз Коэн и Альбарес встречались в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Завтра Коэн примет участие в дипломатическом приеме по случаю Дня Независимости Израиля в резиденции президента Герцога в Иерусалиме, а затем отправится прямо в аэропорт.



Помимо того, что Испания является членом НАТО, она является членом Европейского союза и в конце июля 2023 года примет на себя шестимесячное председательство в блоке. Кроме того, испанский генерал Арольдо Ласаро Саенс возглавляет многонациональные миротворческие силы ВСООНЛ на юге Ливана.



По словам израильского чиновника, Коэн будет говорить о важности того, чтобы Европа заняла твердую позицию в отношении Ирана.



Альбарес изложит точку зрения Мадрида на Ближний Восток и израильско-палестинский конфликт, а также свои планы на более тесные связи с Израилем во время председательства Испании в ЕС, сообщил испанский чиновник The Times of Israel.



Министр иностранных дел также должен вылететь в Индию 9 мая с трехдневным визитом.