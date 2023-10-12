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Министр иностранных дел Германии завтра посетит Израиль
12.10.2023 17:43 Наталья Богинская

Министр иностранных дел Германии завтра посетит Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправится в Израиль завтра, 13 октября. Об этом сообщил представитель ее министерства.

Бербок совершит “визит солидарности” в Израиль в рамках своих усилий по “кризисной дипломатии”, сообщил представитель. 

Визит состоится на следующий день после того, как Бербок провела в Берлине переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которого считают потенциальным посредником в конфликте.
 

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