



Министр иностранных дел Германии: часть поездки в Китай "более чем шокирует"

Резкие замечания последовали за визитом Бербок в Пекин на прошлой неделе, где она предупредила , что любая попытка Китая контролировать Тайвань будет неприемлемой.



Пекин утверждает, что Тайвань находится под демократическим управлением как китайская провинция, и никогда не исключал применения силы для взятия острова под свой контроль.



Бербок также сказала, что Китай хочет следовать своим собственным правилам в ущерб международному порядку. Пекин, в свою очередь, попросил Германию поддержать "воссоединение" Тайваня и заявил, что Китай и Германия являются не противниками, а партнерами.



Выступая перед немецким Бундестагом (нижней палатой парламента) в среду с отчетом о своей поездке в Китай, Бербок сказала, что "некоторые из них были более чем шокирующими".



Она не стала вдаваться в подробности, хотя ее замечание прозвучало после того, как она сказала, что Китай становится более репрессивным внутри страны, а также агрессивным снаружи.



По ее словам, для Германии Китай является партнером, конкурентом и системным соперником, но сейчас у нее сложилось впечатление, что "аспект системного соперника все больше и больше возрастает".



По словам Бербок, Китай является крупнейшим торговым партнером Германии, но это не означает, что Пекин также является самым важным торговым партнером Германии.



По ее словам, правительство Германии хочет работать с Китаем, но не хочет повторять прошлые ошибки, например, концепцию "изменений посредством торговли", согласно которой Запад может добиться политических сдвигов в авторитарных режимах посредством торговли.



Бербок приветствовала обещание Пекина не поставлять в Россию оружие, в том числе оружие двойного назначения, однако добавила, что Берлин увидит, как такое обещание сработает на практике.



Отходя от политики бывшего канцлера Ангелы Меркель, правительство Олафа Шольца разрабатывает новую стратегию в отношении Китая, направленную на снижение зависимости от азиатской экономической сверхдержавы, жизненно важного экспортного рынка для немецких товаров.

