



Министр иностранных дел Азербайджана приедет на открытие посольства в Израиль

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов собирается посетить Израиль в конце марта, чтобы принять участие в открытии посольства своей страны в Тель-Авиве, сообщает i24NEWS.



Поездка Байрамова запланирована на 29 марта, и он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.



Поездка станет первым визитом азербайджанского официального лица в еврейское государство за 10 лет. Решение было принято после того, как Коэн пригласил Байрамова в Израиль в январе.



В ноябре прошлого года парламент Азербайджана объявил о своем историческом решении открыть посольство в Израиле.



Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении посольства, которое будет располагаться в Тель-Авиве и станет в Израиле первым посольством страны с шиитским большинством и шиитским правительством.



Первый в истории посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов прибыл в Тель-Авив на прошлой неделе и, как ожидается, в ближайшие дни вручит свои верительные грамоты Герцогу.



