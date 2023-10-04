



Гольдкнопф пригрозил уйти в отставку: выдвинут ультиматум

Министр строительства Израиля Ицхак Гольдкнопф пригрозил уйти в отставку, если коалиция не выдвинет на голосование законопроект об освобождении харедим от военной службы.



Председатель "Яадут А-Тора" подчеркнул, что покинет свой пост, если проект не будет вынесен в Кнессет в конце месяца, когда возобновит работу.



"В тот самый момент, когда закон будет провален, я уйду в отставку. Я не заставлю вас ждать ни минуты. Тут даже нечего обсуждать. Мы ничего больше не просим, кроме этого законопроекта. Реформа, основание разумности, - все приходили и чего-то просил, а я ни о чем больше не прошу", - сказал Гольдкнопф религиозному изданию "Ха-Мехадеш".



Ожидается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение, когда Кнессет соберется на зимнюю сессию - после 15 октября.



В августе лидеры коалиционных партий собрались для переговоров на фоне внутренних разногласий по поводу законопроекта, который освободит студентов ешив от обязательной военной службы. Однако это так ни к чему не привело. Согласно последним результатам опроса, проведенного Институтом исследований национальной безопасности, больше половины граждан выступают против освобождения ультраортодоксов от службы.