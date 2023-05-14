



Министр финансов раскритиковал местные советы за угрозы забастовки

Министр финансов Бецалель Смотрич критикует глав местных органов власти за угрозу забастовки из-за плана коалиции по переводу муниципальных налоговых поступлений из более богатых городов в более бедные районы.



Смотрич говорит, что мэры "знают правду, что этот законопроект устанавливает справедливость между муниципалитетами в центре, которые находятся в привлекательном месте и пользуются инфраструктурой и в любом случае составляют деловой центр Израиля, и удаленными муниципалитетами на периферии".



Местные органы власти боролись против этого предложения в Финансовом комитете и Министерстве финансов в течение последних двух месяцев, и незадолго до сегодняшнего голосования по этому вопросу лидер объединения, мэр Модиина Хаим Бибас, сообщил Финансовому комитету, что законопроект "неприемлем".



Смотрич заявил, что у Бибаса "не хватает смелости проявить лидерство и признать, что в четверг мы достигли с вами договоренностей по законопроекту и его формулировке".