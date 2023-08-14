



Министр энергетики в ОАЭ обсудит совместный энергопроект

Министр энергетики Исраэль Кац находится в Абу-Даби для встречи с министром технологий и промышленности ОАЭ Султаном Аль-Джабером и министрами окружающей среды, водных ресурсов и энергетики Иордании.



Они обсудят проект между Израилем и Иорданией по производству электроэнергии при посредничестве ОАЭ, в рамках которого Израиль поставляет опресненную воду в обмен на энергию, производимую иорданскими солнечными энергетическими полями. Солнечная установка будет построена эмиратской фирмой.



Согласно обновленному меморандуму о взаимопонимании, подписанному тремя странами в ноябре прошлого года, к конференции COP28, которая состоится в Дубае в ноябре этого года, должен быть достигнут ощутимый прогресс.



Кац, который должен стать министром иностранных дел в течение года, является первым израильским министром, посетившим ОАЭ с тех пор, как в декабре к власти пришло правительство Нетаниягу.