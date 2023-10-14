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Министр энергетики Израиля обещает не поставлять электричество и воду в Газу
14.10.2023 17:10 Наталья Богинская

Министр энергетики Израиля обещает не поставлять электричество и воду в Газу


Министр энергетики Исраэль Кац в субботу подтвердил на платформе X, что, несмотря на противодействие, Израиль сохранит свою позицию и не будет поставлять в Газу воду и электроэнергию.

Израиль обычно поставляет в Газу около 10% воды и около 50% электроэнергии. 

"Мы не сдадимся и не прекратим", – написал Кац в твите. "ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе. По воде, по электричеству, по всему".

Он сказал, что просит жителей Газы покинуть свои дома и уехать подальше от ХАМАСа, поскольку ХАМАС использует жителей в качестве живого щита. По его словам, их переезд "спасет жизни и устранит угрозы. Что было, того не будет".
 

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