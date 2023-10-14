



Министр энергетики Израиля обещает не поставлять электричество и воду в Газу



Министр энергетики Исраэль Кац в субботу подтвердил на платформе X, что, несмотря на противодействие, Израиль сохранит свою позицию и не будет поставлять в Газу воду и электроэнергию.



Израиль обычно поставляет в Газу около 10% воды и около 50% электроэнергии.



"Мы не сдадимся и не прекратим", – написал Кац в твите. "ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе. По воде, по электричеству, по всему".



Он сказал, что просит жителей Газы покинуть свои дома и уехать подальше от ХАМАСа, поскольку ХАМАС использует жителей в качестве живого щита. По его словам, их переезд "спасет жизни и устранит угрозы. Что было, того не будет".

