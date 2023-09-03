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Министр энергетики: депортировать всех эритрейцев, участвовавших в погромах
03.09.2023 09:53 Алина Груднева

Министр энергетики: депортировать всех эритрейцев, участвовавших в погромах

Министры энергетики Исраэль Кац потребовал немедленно депортировать эритрейцев, устроивших 2 сентября в Тель-Авиве погромы.

"Правительство не потерпит беспорядков и нападений на полицейских. Я приветствую решение премьер-министра создать команду, которая будет работать над депортацией участников беспорядков. Политика правительства должна быть четкой: любой эритрейец, который участвовал в незаконных демонстрациях и прибегал к насилию, будет немедленно депортирован из Израиля", - сказал он.

Слова Каца поддержал министр финансов Бецалель Смотрич, отметив, что эти беспорядки являются демонстрацией того, что ждет страну, если нелегалы не будут депортированы обратно в страны их происхождения. 

"За эту ситуацию несет ответственность только БАГАЦ. В течение многих лет мы предупреждали об этом. БАГАЦ пресекал любые попытки, которые позволили бы вернуть нелегалов домой", - подчеркнул он.

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