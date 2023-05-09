



Министр Элиягу сказал, миновал ли кризис между Бен-Гвиром и коалицией

Министра по делам Иерусалима и наследия Амихай Элиягу прокомментировал прекращение бойкота голосований фракцией "Оцма Иегудит" после ударов по Газе.



Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



У министра спросили, означает ли операция ЦАХАЛа "Щит и стрела" то, что кризис в коалиции миновал.



"Конечно, да. Это то, о чем мы просили. В настоящее время я не координирую свои действия с Итамаром Бен-Гвиром. Я не знаю, где он, что говорит. Мне кажется, это то, о чем мы просили. Мы не должны были дойти до этого кризиса. Это то, чего мы хотели, и я надеюсь, что террористы или любой, кто хочет напасть на нас, поймут это", - подчеркнул он.

