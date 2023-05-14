



Министр Эли Коэн: "Исламский джихад" расстроен, вся его элита уничтожена

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил в интервью Channel 7, что Израиль завершил операцию "Щит и Стрела", укрепившись как в военном, так и в дипломатическом отношении.



"У нас есть очень важное и значимое дипломатическое достижение на политической арене — нам удалось без осуждения пройти операцию в Газе — когда было немало стран, выразивших твердую поддержку права Израиля на самооборону. Дело в том, что мы провели переговоры с иностранными послами в Израиле, и, кроме того, я говорил с более чем десятью министрами иностранных дел в разных странах, и это принесло свои плоды. Наша цель состояла в том, чтобы дать политический щит силам безопасности для выполнения их работы - и так оно и было", — заявил Коэн.



"Мы доказали, и я говорю это как член кабинета, что мы изменили уравнение. "Исламский джихад" получил смертельный удар, и его верхушка была ликвидирована. мы ответили очень значительной наступательной инициативой, мы смогли изолировать Яхад, и мы доказали миру, что даже если между нами есть внутренние разногласия, по вопросам безопасности мы все едины как одна нация и государство Израиль. Наша политика жесткого реагирования - будет продолжаться, и наше послание врагам ясное", - добавил Коэн.



После окончания военной кампании коалиция вернется к решению насущных внутренних вопросов, в первую очередь государственного бюджета.



"Большинство вопросов, связанных с бюджетом, согласовано, и я очень оптимистичен в отношении того, что в течение двух недель мы примем бюджет, отражающий стабильность страны, особенно с учетом последних новостей о том, что рейтинг Израиля в мире остается стабильным", — заявил министр Коэн.



По его мнению, нападки оппозиции на ультраортодоксальную общественность в отношении закона о воинской повинности были чрезмерными.



"Ультраортодоксы — наши братья. Я живу в Холоне, городе, где есть все оттенки населения, и все живут вместе и уважают друг друга. Предыдущее правительство было антиправославным, работало на подавление и не способствовало переменам, а мы предпринимаем значительные шаги для ультраортодоксальной общественности", - пояснил Коэн.



Министра спросили, внимательно ли Израиль следит за выборами в Турции и, возможно, даже ожидает смены руководства, он ответил: "Я думаю, что в общих интересах двух стран сохранить свои отношения. Я посетил президента Эрдогана три месяца назад после землетрясения, которое там произошло. Помощь, которую предоставило Государство Израиль, и огромная делегация, которая была отправлена ​​​​туда, которая была второй по величине, является возможностью для дальнейшего улучшения отношений между странами. У нас есть общие интересы в отношении региональной стабильности, а также по экономике, туризму и другим вопросам".

