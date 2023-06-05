Новости » Политика
Министр экономики: Мы не позволим Ирану спать по ночам
05.06.2023 17:52 Ирина Демьянова

Министр экономики: Мы не позволим Ирану спать по ночам

Министр экономики Нир Баркатв в воскресенье, 4 июня, принял участие в Иерусалимской  конференции портала "Аруц Шева" в Нью-Йорке  и затронул тему угроз Ирана в отношении Израиля, которые проявляются в деятельности террористических организаций в регионе.

“Иран использует террористические организации, которые угрожают нам тысячами ракет. Это напоминает мне то, что сделал президент США во время кубинского ракетного кризиса, когда он сказал, что на ракеты с Кубы ответят ракетами по Москве”, — сказал Баркат.

Он заявил, что “если по нам будет нанесен ракетный удар со стороны “Хизбаллы” с севера, ХАМАСом в Газе, Сирии и Ирака, а также со стороны израильских арабов, иранцы не смогут спать спокойно по ночам. Мы понимаем их стратегию и не позволим иранцам спать по ночам в ситуации, когда нашим гражданам будет угрожать опасность”.

Барката спросили, как решить кризис стоимости жизни, и он ответил: "Наш премьер-министр понимает, что сейчас нам необходимо сосредоточиться на снижении стоимости жизни. Как министерство экономики, мы пытаемся снизить стоимость продуктов питания. Мы предпримем шаги, которые позволят параллельный импорт, и постепенно в ближайшем будущем вы увидите снижение цен, которое будет ощущаться в кармане израильского гражданина".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы