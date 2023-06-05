



Министр экономики: Мы не позволим Ирану спать по ночам

Министр экономики Нир Баркатв в воскресенье, 4 июня, принял участие в Иерусалимской конференции портала "Аруц Шева" в Нью-Йорке и затронул тему угроз Ирана в отношении Израиля, которые проявляются в деятельности террористических организаций в регионе.



“Иран использует террористические организации, которые угрожают нам тысячами ракет. Это напоминает мне то, что сделал президент США во время кубинского ракетного кризиса, когда он сказал, что на ракеты с Кубы ответят ракетами по Москве”, — сказал Баркат.



Он заявил, что “если по нам будет нанесен ракетный удар со стороны “Хизбаллы” с севера, ХАМАСом в Газе, Сирии и Ирака, а также со стороны израильских арабов, иранцы не смогут спать спокойно по ночам. Мы понимаем их стратегию и не позволим иранцам спать по ночам в ситуации, когда нашим гражданам будет угрожать опасность”.



Барката спросили, как решить кризис стоимости жизни, и он ответил: "Наш премьер-министр понимает, что сейчас нам необходимо сосредоточиться на снижении стоимости жизни. Как министерство экономики, мы пытаемся снизить стоимость продуктов питания. Мы предпримем шаги, которые позволят параллельный импорт, и постепенно в ближайшем будущем вы увидите снижение цен, которое будет ощущаться в кармане израильского гражданина".

