



Министр экономики: Коалиция должна объединиться вокруг Нетаниягу

Министр экономики Нир Баркат призывает коалиционные партии объединиться в поддержку ожидаемого призыва премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить принятие закона о судебной реформе.



Баркат считает, что важно, чтобы события не разрушили коалицию.



“Я призываю всех своих коллег в правительстве, в “Ликуд” и партиях, партнерах по коалиции объединиться вокруг премьер-министра и поддержать его в прекращении принятия закона”, – говорит Баркат. “Мы не должны свергать правое правительство своими руками. Наша сила в нашем единстве”.



Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выйти из коалиции, если закон будет остановлен.