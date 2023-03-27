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Министр экономики: Коалиция должна объединиться вокруг Нетаниягу
27.03.2023 12:17 Наталья Богинская

Министр экономики: Коалиция должна объединиться вокруг Нетаниягу

Министр экономики Нир Баркат призывает коалиционные партии объединиться в поддержку ожидаемого призыва премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить принятие закона о судебной реформе.

Баркат считает, что важно, чтобы события не разрушили коалицию.

“Я призываю всех своих коллег в правительстве, в “Ликуд” и партиях, партнерах по коалиции объединиться вокруг премьер-министра и поддержать его в прекращении принятия закона”, – говорит Баркат. “Мы не должны свергать правое правительство своими руками. Наша сила в нашем единстве”.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выйти из коалиции, если закон будет остановлен.

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