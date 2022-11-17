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Министр экономики Бельгии готовит антиизраильские санкции
17.11.2022 21:07 Аркадий Бочаровский

Министр экономики Бельгии готовит антиизраильские санкции

Министр  экономики Бельгии Пьер-Ив Дарманье выступил в  парламенте своей страны, сообщив о подготовке пакета антиизраильских санкций.
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Дарманье заявил в ответ на вопрос парламентского комитета, что он попросил свое ведомство подготовить список санкций против компаний, работающих в израильских поселениях.

Вопрос касался "черного списка", опубликованного Комиссией по правам человека ООН в отношении компаний, работающих в поселениях. Дармание ответил, что "важно просвещать потребителей и дистрибьюторов о происхождении продукции с оккупированных территорий, чтобы они осознавали свою социальную ответственность".

Бельгия около года назад приняла решение ввести маркировку продуктов из поселений и работать над созданием различия между Израилем и территориями.
 

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