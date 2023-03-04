



Министр : Эхуд Барак - мерзкий и презренный человек

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли высказался в эфире 14-го канала о роли бывшего премьер-министра Эхуда Барака в нынешней политической жизни страны.



Шикли сказал: "Сидит в одной из башен Тель-Авива , в башне люкс Эхуд Барак. Он презренный, мерзкий человек, преступник и правонарушитель. Он один из архитекторов протеста и один из самых опасных людей в Государстве Израиль. Он сидит там, в этой башне, и у него есть штаб, и этот штаб управляет тем, что здесь сегодня творится".

