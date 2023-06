Министр диаспоры Шикли назвал J Street “враждебной” из-за публикации фотографии

Министр диаспоры Амихай Шикли назвал J Street “враждебной” по отношению к Израилю после того, как она ретвитнула фотографию министра с парада Празднования Израиля в Нью-Йорке. Шикли, который вызвал недовольство некоторых либеральных слоев американского еврейства, был сфотографирован на параде с непристойным жестом в адрес группы, протестующей против израильского правительства. Об этом пишет The times of Israel.



Министр и его сотрудники заявили, что жестами призывали протестующих улыбнуться и не собирались делать непристойный жест. Фотография, сделанная на прошлой неделе репортером Forward Джейкобом Корнблухом, стала почвой для критиков Шикли, которые широко распространили ее в Интернете как свидетельство презрения к протестующим.



Яир Лапид, лидер израильской парламентской оппозиции, опубликовал фотографию в Твиттере и написал: “Это правительство никогда не перестает смущать нас на международном уровне”. А J Street поделилась твитом UnXeptable, протестного движения, возглавляемого израильтянами-экспатриантами, в котором была фотография Шикли под словом “ПОЗОР”.



В понедельник Шикли дал отпор, заявив “Кан”, что вирусная фотография была “фейковой новостью”, которая была отфотошоплена J Street.

J Street – это либеральная еврейская лоббистская группа на Ближнем Востоке, которая называет себя “произраильской и выступающей за мир” и стала мишенью для произраильских консерваторов в США и Израиле.



“Это не важная организация, и она враждебная”, – сказал Шикли в своем выступлении на “Кан”, сославшись на поддержку J Street ядерного соглашения 2015 года с Ираном, которое израильское правительство осудило. “Это враждебная организация, которая наносит ущерб интересам государства Израиль”.

.@AmichaiChikli to the pro-democracy protesters across the barriers ⬇️ pic.twitter.com/g69jsXOf58