



Министр Дермер: "Делаем все, чтобы Иран не достиг своей цели"

Во время своего визита в США министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер выступил на гала-ужине в Майами, который был организован "Маршем живых" в честь 35-летия со дня его основания.



Как сообщает "Аруц Шева", в ходе выступления Дермер затронул разные темы, включая Холокост, антисемитизм и угрозу, исходяющую от Ирана.



Дермер отметил, что для него большая честь работать с премьер-министром Нетаниягу, и "делая все, что в наших силах, чтобы убедиться, что режим в Тегеране, который открыто призывает и активно работает над уничтожением единственного и неповторимого еврейского государства, не достигнет этой цели".



Он добавил: "Я думаю, что политика в отношении Ирана является важной частью расширения мира, потому что я думаю, что она открывает пространство для арабских лидеров, чтобы перейти к публичному союзу с Израилем, когда мы вместе столкнемся с этим общим врагом".