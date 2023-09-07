



Министр: ЦАХАЛ должен отказаться от модели народной армии



ЦАХАЛ должен перейти на добровольную систему набора персонала вооруженных сил и освободить от призыва всех израильтян, не желающих служить. Об этом заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ министр по делам наследия раввин Амихай Элиягу ("Оцма Йегудит").



"Даже если каждый израильтянин будет призван в армию, в ЦАХАЛе никогда не будет равенства", - заявил министр. "Мы должны освободить всех, кто не хочет служить, превратить армию в профессиональную".



Комментарии Элиягу прозвучали на фоне продолжающихся коалиционных переговоров о новом законопроекте для ультраортодоксов, а также разногласий, охвативших коалицию на этой неделе, по поводу того, стоит ли соглашаться на компромисс по судебной реформе, автором которого является президент Ицхак Герцог.