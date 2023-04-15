



Министр Амсалем потребовал отдать Эстер Хайют под суд



Министр регионального сотрудничества, министр в министерстве юстиции и министр по связям между правительством и Кнессетом - Дуди Амсалем призывает привлечь к ответственности президента БАГАЦа Эстер Хайют.



Министр в министерстве юстиции Доди Амсалем на встрече с прессой заявил: "Председатель БАГАЦа Эстер Хайют должна быть привлечена к ответственности за попытку путча. Здесь, в Израиле, произошли драматические события, путч во главе с их великим раввином, Аароном Бараком. Я не знаю другого такого главу Верховного суда, у которого есть военно-воздушные силы и киберподразделение".



Амсалем также сказал - "Реформа будет проведена, и мы создадим комиссию по расследованию этих событий, даже если на это потребуется время".