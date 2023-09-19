



Министр Амихай Элиягу: Протестующие - не братья, а кучка негодяев



В интервью Ynet Live министр по делам наследия Амихай Элиягу прокомментировал демонстрации против правовой реформы, организованные противниками реформ в США.



Министр заявил, что "это демонстрации против государства Израиль, дикие анархисты, выступающие против государства".



По его словам, "я слышал от иностранных дипломатов, которые говорят: "Они причиняют вам ущерб". Протестующие - нам не братья, это кучка негодяев, которые вредят всем нам".