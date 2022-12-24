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Министр абсорбции Израиля развелась - но об этом никто не знал
24.12.2022 21:16 Аркадий Бочаровский

Министр абсорбции Израиля развелась - но об этом никто не знал


Газета Маарив раскрыла один из самых сокровенных секретов в коридорах Кнессета: министр алии и абсорбции Пнина Тамано Шата развелась около полутора лет назад. 

Никто об этом не писал и никто не знал. Со своей стороны, Тамано Шата постаралась сохранить это в полной тайне, пока работала в руководстве министерства иммиграции и абсорбции. 

Несмотря на развод, Тамано Шата и ее муж, Цион Шата, которые были привязаны друг к другу в течение 20 лет, из которых 15 лет были мужем и женой, по-прежнему поддерживают прекрасные отношения, живут рядом друг с другом и воспитывают своих двоих детей в качестве совместных родителей.

Министр сообщила: "Цион - прекрасный отец и друг. Никто не мечтает о разводе, но когда это происходит, важно сохранить взаимное уважение и дружбу, особенно для того, чтобы дети росли комфортно и в позитивной атмосфере."
 

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