



Министр абсорбции Израиля развелась - но об этом никто не знал



Газета Маарив раскрыла один из самых сокровенных секретов в коридорах Кнессета: министр алии и абсорбции Пнина Тамано Шата развелась около полутора лет назад.



Никто об этом не писал и никто не знал. Со своей стороны, Тамано Шата постаралась сохранить это в полной тайне, пока работала в руководстве министерства иммиграции и абсорбции.



Несмотря на развод, Тамано Шата и ее муж, Цион Шата, которые были привязаны друг к другу в течение 20 лет, из которых 15 лет были мужем и женой, по-прежнему поддерживают прекрасные отношения, живут рядом друг с другом и воспитывают своих двоих детей в качестве совместных родителей.



Министр сообщила: "Цион - прекрасный отец и друг. Никто не мечтает о разводе, но когда это происходит, важно сохранить взаимное уважение и дружбу, особенно для того, чтобы дети росли комфортно и в позитивной атмосфере."

