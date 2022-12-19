



Министерство разведки Израиля: мир - на краю пропасти

Министерство разведки Израиля опубликовало первый отчет о национальной безопасности.



Мир находится в переходной точке, аналогичной нахождению на краю обрыва. Серия кризисов, разразившихся одновременно, перестроит геополитику планеты, технологии, экономический порядок и множество других областей, от здравоохранения до энергетики, говорится в первом в истории Израиля докладе о национальных разведывательных оценках.



Отчет был опубликован Министерством разведки в духе подобных регулярных отчетов, выпускаемых в США и других западных странах, и газета The Jerusalem Post получила первую копию.



Рекомендации группы из восьми экспертов касались всех критических областей, связанных с национальной мощью и устойчивостью, включая, но выходя далеко за рамки просто военной мощи.



Эти рекомендации были направлены на развитие ключевых геополитических альянсов, выполнение роли геополитического и технологического моста между странами и упреждающее заполнение потенциальных пробелов в "национальной стрессоустойчивости".



Среди "опасных" областей обсуждались здравоохранение, энергетика и водные ресурсы.



Хотя в отчете также признается серьезное изменение в позиционировании Израиля: из энергетически слабой страны он превратился в страну, находящуюся где-то между энергетически нейтральной и сильной, благодаря обнаруженным в последние десятилетия запасам природного газа в его морских прибрежных районах.



Рекомендации были представлены на специальной конференции с участием официальных лиц из всех подразделений обороны и разведки Израиля.



В расписании конференции, полученном газетой Jerusalem Post, хотя оно и закрыто для общественности, указано, что на ней будет присутствовать неназванный высокопоставленный сотрудник разведки - Моссада или ШАБАКа.



Среди других докладчиков - бывший начальник разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин, бывший глава Совета национальной безопасности Яаков Амидрор, министр разведки Элазар Штерн, генеральный директор министерства разведки Алекс Дан и некоторые сотрудники иностранных разведок.



Старший сотрудник министерства разведки Виктор Исраэль, возглавивший подготовку доклада и конференции, сказал: "Государству необходимо больше работать над укреплением национальной стрессоустойчивости".



Объясняя, на каком основании был составлен доклад, Исраэль привел один пример: до сих пор, когда возникал кризис в такой сфере, как экология, внимание было ограниченным, но сейчас такие процессы находятся на грани прохождения критической точки, когда негативное воздействие на общество будет гораздо более масштабным.



Он сказал, что США выпускают такой доклад каждые четыре года, что НАТО, ЕС, Сингапур и крупные корпорации, такие как RAND, регулярно выпускают соответствующие доклады, и что эта оценка разведки отслеживает многие из этих докладов.

Исраэль сказал, что в докладе внимательно рассматривается взаимодействие между различными тенденциями, например, проблемы с окружающей средой, вера в правительственные институты, глобальные проблемы здравоохранения, проблемы снабжения и экономические спады могут привести к совокупному дестабилизирующему воздействию.



Согласно отчету, Израилю будет нелегко поддерживать геополитический баланс и сохранять позитивные отношения одновременно с США, Китаем и Россией в то время, когда эти державы переходят от конкуренции к более серьезному конфликту.



Во многом ожидание того, что эти тектонические столкновения заменят войну с террористическими группировками, такими как Аль-Каида и ИГИЛ, является большой проблемой для Израиля. Иерусалим процветал, когда все страны мира искали у него идеи для борьбы с террором.

