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Министерство просвещения поэтапно восстановит фронтальное обучение
14.10.2023 20:55 Аркадий Бочаровский

Министерство просвещения поэтапно восстановит фронтальное обучение

Министр просвещения  Йоав Киш заявил сегодня вечером 14 октября на брифинге, что "в координации с командованием тыла занятия будут постепенно возобновляться в местах, не подвергающихся угрозе, с учетом ограничений и эмоционального обращения директоров, учителей и учеников". 

По его словам, "цель - восстановить стабильность обучения".

Завтра во всех школах будет проводиться дистанционное обучение, а в понедельник предполагается провести встречи в учебных заведениях, пусть даже частичные. 

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