Министерство просвещения поэтапно восстановит фронтальное обучение
Министр просвещения Йоав Киш заявил сегодня вечером 14 октября на брифинге, что "в координации с командованием тыла занятия будут постепенно возобновляться в местах, не подвергающихся угрозе, с учетом ограничений и эмоционального обращения директоров, учителей и учеников".
По его словам, "цель - восстановить стабильность обучения".
Завтра во всех школах будет проводиться дистанционное обучение, а в понедельник предполагается провести встречи в учебных заведениях, пусть даже частичные.