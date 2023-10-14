



Министерство просвещения поэтапно восстановит фронтальное обучение

Министр просвещения Йоав Киш заявил сегодня вечером 14 октября на брифинге, что "в координации с командованием тыла занятия будут постепенно возобновляться в местах, не подвергающихся угрозе, с учетом ограничений и эмоционального обращения директоров, учителей и учеников".



По его словам, "цель - восстановить стабильность обучения".



Завтра во всех школах будет проводиться дистанционное обучение, а в понедельник предполагается провести встречи в учебных заведениях, пусть даже частичные.