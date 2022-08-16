



Министерство по делам религий осталось без министра

Министерством по делам религии в настоящее время руководит его генеральный директор.



После того как истек срок полномочий министров, ведомство осталось без руководителя, сообщает Times of Israel.



Бывший министр по делам религии Матан Кахана покинул свой пост, чтобы вернуться в Кнессет в качестве депутата. Его обязанности автоматически перешли к тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннету.



Беннет назначил Кахану заместителем министра по делам религии и он функционально руководил министерством. Однако, его повторное назначение не удалось закрепить из-за разногласий как со стороны оппозиции, так и со стороны коалиции.



Генеральный директор министерства по делам религии Галь Шем Тов продолжит руководить ведомством, пока не будет сделано политическое назначение.