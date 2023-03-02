



Министерство по делам диаспоры Израиля получает самый большой бюджет

Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом получило бюджет, увеличенный на 50% - до 500 миллионов шекелей на следующие два года.



ти данные Амихай Шикли обнародовал во вторник в интервью The Jerusalem Post во время конференции Глобальной коалиции за Израиль (GC4I) в Иерусалиме.



По словам министра, ему удалось получить самый большой бюджет министерства с момента его создания. Кроме того, Шикли сообщил, что ищет решение кризиса обучения в американских еврейских школах и во всем мире в отношении еврейского образования и изучения иврита.



Шикли отметил, что "самая большая миссия" министерства состоит в том, чтобы "иметь сильные еврейские общины за границей", уточнив, что он говорит об инвестициях в еврейское образование.



Он также сказал, что, по его мнению, если община небольшая и в ней много антисемитизма, то ей необходимо репатриироваться в Израиль.



