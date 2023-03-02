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Министерство по делам диаспоры Израиля получает самый большой бюджет
02.03.2023 18:20 Ирина Демьянова

Министерство по делам диаспоры Израиля получает самый большой бюджет

Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом получило бюджет, увеличенный на 50% -  до 500 миллионов шекелей на следующие два года.

ти данные Амихай Шикли обнародовал во вторник в интервью The Jerusalem Post во время конференции Глобальной коалиции за Израиль (GC4I) в Иерусалиме.

По словам министра, ему удалось получить самый большой бюджет министерства с момента его создания. Кроме того, Шикли сообщил, что ищет решение кризиса обучения в американских еврейских школах и во всем мире в отношении еврейского образования и изучения иврита.

Шикли отметил, что "самая большая миссия" министерства состоит в том, чтобы "иметь сильные еврейские общины за границей", уточнив, что он говорит об инвестициях в еврейское образование.

Он также сказал, что, по его мнению, если община небольшая и в ней много антисемитизма, то ей необходимо репатриироваться в Израиль.

 

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