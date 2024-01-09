



Министерство обороны Тайваня призвало к осторожности

Министерство обороны Тайваня во вторник, 9 января, распространило предупреждение о том, что Китай запустил спутник, и призвало к осторожности за несколько дней до выборов на острове.



В субботу на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы, которые Китай назвал выбором между войной и миром.



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Двуязычное оповещение, отправленное на мобильные телефоны жителей, предупреждало на английском языке о пролете ракеты. Позже Министерство обороны опубликовало заявление, в котором извинилось перед населением за неправильный перевод на английский язык и уточнило, что Китай запустил ракету со спутником, а не ракету по острову.



В министерстве заявили, что китайская ракета пролетела над южным Тайванем на большой высоте.



Китайские государственные СМИ сообщили, что страна запустила спутник под названием "Эйнштейн" с помощью ракеты Long March 2C из Центра запуска спутников Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Телекомпания CCTV сообщила, что спутник вышел на орбиту и запуск прошел успешно.

