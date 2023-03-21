



Министерство обороны: могилу Йони Нетаниягу не оскверняли



Министерство обороны прокомментировало заявление председателя "Яд Ле Баним" о том, что могила Йони Нетаниягу, брата премьер-министра Биньямина Нетаниягу, была осквернена.



Министерство обороны заявило пояснило, что "речь идет о людях, которые положили на могилу красное сердце в рамках мемориального проекта, и этот красный камень слегка окрасил могилу в красный цвет, что можно расценить как выливание красных капель на могилу".

Они добавили, что "речь не идет о вандализме на могиле, и красная краска была убрана через некоторое время".

