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Министерство финансов подаст в суд на Гистадрут за незаконную забастовку
03.04.2023 15:14 Наталья Богинская

Министерство финансов подаст в суд на Гистадрут за незаконную забастовку

Министр финансов Бецалель Смотрич приказал своему ведомству подать в суд на Гистадрут, крупнейший профсоюз Израиля, после того, как на прошлой неделе этот орган объявил “незаконную забастовку, парализовавшую страну”. Министерство Смотрича в настоящее время пытается подсчитать экономический ущерб, причиненный забастовкой, и планирует предъявить иск к Гистадруту на эту сумму. Кроме того, официальное признание забастовки судом незаконной гарантирует, что работники, не выполнявшие своих трудовых обязанностей в этот день, не получат компенсацию.

Это будет первый раз, когда израильское правительство возлагает на Гистадрут финансовую и юридическую ответственность за незаконную забастовку. Во время обсуждений в Министерстве финансов также поднимался вопрос о разработке законодательства, специально ориентированного на Гистадрут, например, об ограничении права на забастовку.

В прошлый понедельник глава Гистадрута Арнон Бар Давид назвал беспрецедентную забастовку актом политического протеста против возможных изменений в судебной системе Израиля. Всеобщая забастовка, объявленная Гистадрутом, в сочетании с экономической остановкой крупнейших израильских бизнесов и розничной торговли, нанесла ущерб стране и практически остановила Израиль. Предприятия, больницы, школы, муниципальные службы и аэропорт Бен-Гурион были закрыты или работали в крайне ограниченном режиме.

Депутат Кнессета Симха Ротман от партии “Религиозный сионизм” и правая наблюдательная группа заявили, что забастовка Гистадрут была незаконной, поскольку носила политический характер и была направлена ​​против правительства, а не против конкретного работодателя. Кроме того, согласно правовым нормам, трудовой спор должен быть объявлен Гистадрутом не менее чем за 15 дней до забастовки. Этот протокол не был соблюден на прошлой неделе.

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