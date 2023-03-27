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Министерство энергетики: Вопреки слухам, дефицита топлива нет
27.03.2023 19:22 Аркадий Бочаровский

Министерство энергетики: Вопреки слухам, дефицита топлива нет

Министерство энергетики Израиля заявило, что вопреки слухам, циркулирующим в сети, дефицита топлива для заправки автомобилей на станциях нет. 

По данным министерства, "в настоящее время ряд объектов инфраструктуры объявили о частичной забастовке. Экономика располагает достаточными запасами, чтобы отреагировать в случае необходимости. Пока забастовка продолжается, будут изучены необходимые меры для обеспечения непрерывного снабжения топливом на станциях." 

По последним данным, топлива всех видов на заправках хватит до конца недели, по крайней мере, на четыре дня.

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