



Министерство абсорбции открыло горячую линию помощи репатриантам

Министерство алии и абсорбции и Ассоциация "ЭРАН" открывают специальный центр помощи новым репатриантам, который будет предоставлять психологическую помощь квалифицированных специалистов и терапевтов.



Горячая линия будет работать на следующих языках: иврит, русский, амхарский, английский, французский и испанский.





Идея центра такова: "Если вы чувствуете себя подавленным, одиноким или потерянным, вы не одиноки, приходите, поговорите с нами на вашем языке".



Горячая линия работает отдельно от линий ЭРАН, а услуги новым иммигрантам оказывают специалисты по телефону *3201 и через чат, с воскресенья по четверг с 21:00 до 16:00. При наборе *3201 идут перечисления языков, потом надо нажать на цифру "4".



По словам Давида Корена, генерального директора ЭРАН:



"Новая служба присоединяется к давним обязательствам ЭРАН по оказанию помощи новым репатриантам, начиная с 1990-х годов с иммиграции из Эфиопии и Советского Союза и заканчивая сегодняшним днем, когда Израиль принимает иммигрантов из Европы и многих других стран. Как в обычные, так и в чрезвычайные периоды, когда возрастает необходимость оказания необходимой психологической помощи каждому иммигранту - ЭРАН стоит и будет стоять в авангарде служб первичной психологической помощи и продолжит всячески прислушиваться к гражданам Израиля, нуждающимся в помощи".



Горячая линия также будет реагировать на особые события, касающиеся психической устойчивости израильских граждан в целом и новых репатриантов и возвращающихся жителей в частности, которые нуждаются в том, чтобы их выслушали и помогли на их языке.









