



Власти решили депортировать 5 тысяч эритрейцев

Министерским комитетом, созданным для решения проблемы нелегальных иностранцев в Израиле и их высылки в третьи страны 4 сентября был принят ряд серьезных мер. Задача, поставленная комитетом, заключается в том, чтобы к концу 2023 года Израиль покинули 5 тысяч эритрейцев. В ходе заседания министры приняли решение о санкциях, которые будут применяться против нелегалов из Эритреи. Среди них отзыв разрешения на работу у каждого эритрейца, не подавшего прошение о предоставлении статуса беженца, административный арест участников беспорядков.



Министры также приняли решение о выделении дополнительных 20 млн шекелей, которые министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф выделил из бюджета своего министерства, на вывоз из Израиля 5 тысяч мигрантов. Перед МИДом была поставлена задача найти страны, которые могли бы согласиться принять мигрантов, которых Израиль хочет депортировать.



По просьбе министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и с согласия МВД и прокуратуры большинство арестованных в ходе беспорядков будут помещены под административный арест. Министр финансов Бецалель Смотрич поручил Налоговому управлению Израиля в ближайшие дни предпринять согласованные усилия по принятию реальных мер против всех предприятий на юге Тель-Авива, которыми незаконно управляют нелегалы.



Председатель комитета по конституции, законодательству и юстиции Симха Ротман объявил, что в предстоящую зимнюю сессию Кнессета он намерен принять решение о продвижении Основного закона: Иммиграция", используя тот же законопроект, который был внесен в Кнессет предыдущим созывом.