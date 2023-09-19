



Минимальный срок за шпионаж на Иран бедуину-бизнесмену из партии Моше Яалона

Прокуратура Южного округа сегодня, 19 сентября, достигла соглашения о признании вины с бедуинским бизнесменом и подрядчиком Якубом Абу Аль-Кианом.



Аль-Киан осужден за связь с иностранным агентом и передачу информации врагу - Ирану. В рамках соглашения о признании вины прокуратура будет просить о тюремном заключении сроком на 12 месяцев. Ранее Абу аль-Киан собирался баллотироваться в Кнессет по списку партии Телем Моше Яалона.



Среди прочего. фирмы аль-Киана строили военные объекты в Негеве.



Аль-Киан поддерживал тесную связь с ливанско-иранским бизнесменом Хайдаром аль-Машхади, который является офицером иранской разведки. Машхади, в обмен на информацию, предоставляемую аль-Киян, обещал организовывать ему бизнес-контакты в арабском мире.



Среди прочего, аль-Киан передал иранцам график поездок по стране министра обороны Бени Ганца.



Яалон писал об аль-Киан следующее: “У этих людей есть рецепты лояльности, эти люди знают, как делать тяжелую работу, эти люди работают даже тогда, когда камера выключена. Якуб аль-Киан - одна из наиболее значимых фигур в бедуинской общине. Он построил себя своими десятью пальцами, работал очень тяжело и очень много сделала и для бедуинской общины, и для национальных меньшинств”.

