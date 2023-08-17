



Минфин выделит 200 млн шекелей на академическую программу Восточного Иерусалима

Министр финансов Бецалель Смотрич согласился перераспределить сотни миллионов шекелей, чтобы интегрировать жителей Восточного Иерусалима в израильские университеты, отказавшись от своего заявления о том, что средства не должны использоваться для этого.



В августе Смотрич объявил, что урезает 200 миллионов шекелей на академическую подготовительную программу, предназначенную для палестинских студентов из Восточного Иерусалима. Решение о сокращении финансирования, которое министр обосновал присутствием “радикальных исламских ячеек” в израильских университетах, привело к временной заморозке гораздо более широкого плана на 2,5 миллиарда шекелей по развитию Восточного Иерусалима.



Затем Смотрич сообщил, что 200 миллионов шекелей будут направлены на обучение палестинцев Восточного Иерусалима “высоковосстребованным” профессиям, а не на поощрение их интеграции в израильские университеты, и что он создаст специальный комитет для контроля за использованием средств.

Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу, Министерство юстиции и Совет национальной безопасности оказали давление на министра, чтобы тот выделил средства на академическую программу.



По данным “КАН-11”, 16 августа была опубликована обновленная версия предложения с уточнением, что деньги пойдут на научную программу. Также сообщается, что между Смотричем и министром образования Йоавом Кишем назревает конфликт из-за контроля над средствами.

