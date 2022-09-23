



Минфин США вводит санкции в отношении иранских силовиков

Минфин США вводит санкции в отношении полиции нравов иранского режима, а также руководителей силовых структур за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав мирных протестующих в стране.



На сайте ведомства сообщается, что в санкционный список также были внесены семь высокопоставленных руководителей спецслужб и других силовых структур Ирана.



"Эти чиновники руководят организациями, которые регулярно применяют насилие для подавления мирных протестующих и членов иранского гражданского общества, политических диссидентов, активистов за права женщин и членов иранской общины Бахаи", - говорится в сообщении.