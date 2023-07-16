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Минфин США: Помощь Украине - лучшее для восстановление экономики мира
16.07.2023 15:17 Раиса Вовк

Минфин США: Помощь Украине - лучшее для восстановление экономики мира

Увеличение поддержки Украины является лучшим способом помочь мировой экономике. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии, передает AFP

Йеллен сказала, что "ключевым приоритетом" является "удвоение нашей поддержки Украины" в ее защите от России.

После визита в Киев в феврале Йеллен заявила, что воочию увидела "огромную разницу", которую делает иностранная помощь как гражданским, так и украинским военным.

"Прекращение этой войны – это прежде всего моральный императив, – сказала Йеллен журналистам в Гандинагаре. - Но это также лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики".

Вторжение России в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике, вызвав резкий рост цен на продукты питания и топливо.

Соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, заканчивается в понедельник, если Россия не согласится его возобновить.

"Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины. Помогая поддерживать экономику и работу правительства, мы предоставляем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет", - сказала министр финансов.

Она добавила, что одной из "ключевых целей" Вашингтона является "борьба с попытками России избежать наших санкций".

Йеллен также заявила, что будет "отстаивать идею о том, что существует компромисс" между поддержкой Украины и поддержкой Глобального Юга.  

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