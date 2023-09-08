



Минфин США: Обе палаты Конгресса поддержат дополнительную помощь Украине

Соединенные Штаты увеличат финансовую помощь Украине до 24 млрд долларов, и эти усилия получат поддержку Конгресса, несмотря на надвигающееся противостояние между партиями. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает издание Bloomberg.



"Мы также по-прежнему привержены поддержке Украины и недавно выдвинули запрос на дополнительное финансирование. Я рада, что в обеих палатах Конгресса есть поддержка Украины, и я уверена, что мы сможем обеспечить финансирование", - сказала она на пресс-конференции в Нью-Дели в преддверии саммита G-20.



Йеллен отметила, что достижение соглашения в рамках "Большой двадцатки" по формулировкам относительно вторжения России в Украину остается "сложной задачей".



Ранее Спикер палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что не планирует включать просьбу президента Джо Байдена о выделении 24 млрд долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины в обязательный законопроект, необходимый для финансирования операций правительства США после 1 октября, если только демократы не поддержат политику иммиграции и предоставления убежища.



Напомним, президент Джо Байден в прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные нужды с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.