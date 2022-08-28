



Минфин потребует судебного запрета на забастовку учителей

Израильские СМИ сообщают о “взрыве” во время переговоров между представителями профсоюза учителей и минфина.



Непосредственным следствием этого станет отмена традиционных подготовительных встреч учителей с первоклассниками и их родителями перед началом учебного года.



Учителя также намерены провести крупную демонстрацию протеста на этой неделе.



Минфин намерен 29 апреля обратится в суд по трудовым конфликтам и потребовать судебного запрета на забастовку 1 сентября. Но для того, чтобы такой документ получить необходима поддержка министра просвещения Ифат Шаша-Битон, которая вовсе не гарантирована.



Министр заявила: “Минфин, вместо того, чтобы искать судебные решения конфликта должен сосредоточиться на достижении компромисса с учителями”.

