



Минфин поражен масштабами вскрывшихся в ходе проверки коалиционных расходов

Чиновники Министерства финансов, которым в настоящее время поручено следить за распределением средств коалиции, были ошеломлены, обнаружив их огромный объем — более 5 миллиардов шекелей.



12-й канал новостей сообщил, что большая часть этих средств будет распределена среди ультраортодоксальных институтов, включая выделение 1,8 миллиарда ешивам в течение текущего года.



Эти ассигнования будут представлены на утверждение в Кнессет. Правительство не санкционировало их в рамках государственного бюджета. Бюджет предусматривает от пяти до шести миллиардов шекелей для коалиционных фондов. И теперь стало известно, куда пойдут эти средства.



Распределение будет включать в себя бюджет ешив в размере 1,8 миллиарда шекелей, а в следующем году эта сумма будет увеличена до 1,9 миллиарда шекелей. Кроме того, в следующем году около 300 миллионов шекелей будет выделено преподавателям признанных, но неофициальных школ, в том числе школ ультраортодоксов. В 2024 году этот бюджет будет увеличен почти до 900 миллионов шекелей.



В соответствии с распределением средств коалиции правительство выделит 135 миллионов шекелей министру национальных миссий и 125 миллионов шекелей в течение двух лет на поддержку еврейской культуры харедим. Большая часть средств коалиции перейдет в институты ультраортодоксов, а оставшаяся часть — в религиозные сионистские учреждения.



Вчера кабинет санкционировал создание электроаккумулятора в Бней-Браке, который будет обеспечивать "кошерным электричеством" общину харедим в субботу. Ориентировочная стоимость этого проекта составляет 100 миллионов шекелей.