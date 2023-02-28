



Минфин хочет отменить льготы на оплату обучения на периферии

Специальный комитет по укреплению и развитию Негева и Галилеи под председательством депутата Кнессета Майкла Битона собрался во вторник утром для обсуждения намерения Министерства финансов отменить льготу на бесплатный первый учебный год для студентов, обучающихся в академических учреждениях.



В обсуждении также приняли участие члены Кнессета, представители Форума президентов академических колледжей, Национального студенческого союза, чиновники местных и региональных органов власти и члены общественных организаций.



В начале своего выступления депутат Кнессета Битон, бывший глава совета Йерухама и министр социального равенства, заявил, что он выступает против отмены пособия, как человек, близко знакомый с проблемами, с которыми сталкивается периферия.



Профессор Хаим Шакед отметил, что "предложение наносит очень серьезный вред студентам и углубляет разрыв между периферией и центром".



Профессор Шакед, который является президентом Академического колледжа Хамада — педагогического колледжа в Негеве, представил данные, свидетельствующие о большом значении льготы для учебных заведений на периферии страны.



"Согласно последним данным Национального совета за 2018 учебный год, около четверти студентов в Израиле учатся на периферии — 15% из них в академических учреждениях на юге и 10% на севере. Около четверти студентов, обучающихся в колледжах на периферии, не являются жителями этих мест, а поступают в эти учебные заведения из-за качества образования и выгоды", - сообщил Шакед.



"Обеспечение доступности высшего образования — это национальная цель. Учебные заведения на периферии предоставляют возможность малообеспеченной молодежи получить образование, которое обеспечит им лучшее социальное, профессиональное и экономическое будущее, тем самым способствуя значительному сокращению разрыва в израильском обществе", — добавил Шакед.



На прошлой неделе министр образования Йоав Киш объявил, что выступает против плана, который нанесет значительный ущерб студенческому контингенту и колледжам на периферии. Через два дня после заявления министра Киша состоялось решающее совещание по подготовке к утверждению бюджета, в ходе которого министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что этот пункт будет удален, но предложение поступит снова для обсуждения в рамках голосования по бюджету.

