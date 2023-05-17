



Минфин - харедим: не дадим больше ни одного шекеля



12-й канал израильского ТВ и канал КАН сообщают о том, что председатель партии Агудат Исраэль министр Ицхак Гольдкнопф пришел со своим советником в офис премьер-министра с требованиями выделить 217 миллионов шекелей для ультраортодоксальных учебных учреждений в которых нет профильного обучения. Харедим требуют выплатить деньги ретроактивно, с 2018 года, а не только начиная со следующего учебного года. Кроме того, они требуют, чтобы 410 миллионов шекелей были выплачены задним числом учащимся ешивот.



В общей сложности "Агудат Исраэль" требует около 627 миллионов шекелей - о после того, как государственный бюджет уже был утвержден 16 мая финансовым комитетом во главе с Моше Гафни. Войны между ультраортодоксами внутри коалиции вызваны тем, что каждый из них хочет показать, что он добился успехов самостоятельно - и именно этот факт приводит к требованию "Агудат Исраэль". Квота коалиционных средств уже исчерпана и намного превышена, и если будет принято решение о выделении дополнительного бюджета, то это произойдет за счет дальнейших сокращений в правительственных министерствах.



Министерство финансов не знало о требовании перечисления средств, а днем услышало о встрече с премьер-министром. На данный момент ни министр финансов, ни члены бюджетного департамента не участвуют в обсуждениях. Минфин не планирует пересматривать уже утвержденный бюджет - и рассматривает это как почти незаконное требование. Источники в окружении министра финансов о публикации в издании: "Невозможно добавить один дополнительный шекель для ультраортодоксов".



Финансовый комитет соберется сегодня, 17 мая, чтобы утвердить окончательный вариант коалиционных фондов, предназначенных для финансирования политических соглашений. Коалиционные фонды составляют более 13,6 млрд. шекелей на период 2023-2024 годов, что в шесть раз превышает коалиционные фонды, потраченные предыдущим правительством в период 2021-2022 годов.



Примерно 3,7 млрд шекелей из этих средств предназначены для частных или семи-частных школ хареди или религиозных учебных заведений (ешивот), которые не обязаны преподавать основные нерелигиозные предметы, такие как английский язык или математика.