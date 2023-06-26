



Мильчену запретили смотреть на Сару Нетаниягу

Бизнесмен Арнон Мильчен сегодня утром продолжил давать показания в суде над Нетаниягу. Он был допрошен в специальном зале суда, созданном в отеле в Брайтоне, Англия.



"Я не думал, что есть проблема в моей дружбе с Нетаниягу", - сказал Мильчен, которого допрашивали по делу 1000, делу о подарках. "Когда началось расследование, я начал понимать, что это было чрезмерно".



В начале расследования прокуратура пыталась показать суду, что подарки Мильчена супругам Нетаниягу, не были сделаны исключительно по дружбе. Его спросили об украшениях, которые получила пара и которые стоили более 40 тысяч долларов. Бизнесмен не помнил всех деталей, а адвокат Нетаниягу, Амит Хадад, неоднократно возражал против вопросов о драгоценностях, поскольку они не были включены в обвинительное заключение.



"Я знаю, что Пакер пытался наладить связи и понравиться Нетаниягу", - дал показания Мильчен о бизнесмене, с которым он покупал украшения для госпожи Нетаниягу. "Для нас сумма драгоценностей казалась высокой, для него - низкой. Даже 100 000 шекелей он считает пустяком. Он более открытый человек, чем я".



В специальном зале в Брайтоне находится жена премьер-министра Сара Нетаниягу. "Вчера мне дали инструкции", - сказал Мильчен присутствующим. "Никакого зрительного контакта, никакого контакта губ и никаких жестов". Вчера прокурор Бен-Ари пожаловалась, что госпожа Нетаниягу "строит рожи" свидетелю. Мильчен ответил на это: "Что делать? Пялится в потолок?"