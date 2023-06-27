



Милчен выступал посредником между Нетаниягу и враждующими СМИ

Сегодня - третий день дачи показаний Арноном Милченом в суде по делу о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Выступая в суде дистанционно в Брайтоне, Великобритания, Милчен подтвердил, что действовал по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы попытаться заключить соглашение между враждующими газетами в надежде улучшить освещение в одной из них деятельности премьер-министра и его жены.



Милчен рассказал прокурорам, что "премьер-министр и жена премьер-министра" Сара попросили его использовать свои личные отношения с владельцем газеты Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом и покойным владельцем газеты Israel Hayom Шелдоном Адельсоном.



"Частью сделки было не навредить премьер-министру и его жене", - говорит Милчен о событиях 2009 года. Он добавляет, что в то время Мозес считал, что если Yedioth Ahronoth будет в достаточной степени нападать на Нетаниягу, то премьер заставит Адельсона пойти на сделку и ограничить тираж своей бесплатной газеты, которая съедала прибыль Мозеса.



"Каждый раз, когда я получал отрицательный ответ на переговорах, я сообщал об этом Нетаниягу", - говорит он о причастности премьер-министра.



Так и не состоявшаяся сделка легла в основу обвинительного дела 2000 против Нетаниягу по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении доверием.



На вопрос прокурора о том, почему он был вовлечен в это дело, он ответил следующее: "Я был вовлечен, потому что был близок к премьер-министру и его жене. Для меня было важно, чтобы они не прошли через страдания, которые, как они утверждают, им причиняет Нони [Арнон Мозес], и единственным способом сделать это было через Israel Hayom, чтобы изменить баланс угроз", - сказал он.





