



Милчен признал, что обращался к Нетаниягу за помощью в получении визы в США

Арнон Милчен продолжает давать показания по делу Нетаниягу.



На вопрос, почему он никогда не отказывал Нетаниягу в просьбах о подарках, Арнон Милчен сослался на их дружбу.



“Мы были друзьями, и я был счастлив делать им подарки”, — сказал он во время сегодняшних показаний.



Его также спросили, кто получил львиную долю сигар, которые он подарил друзьям. "Мистер Нетаниягу ", — ответил он.



Милчен признает, что обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу по поводу помощи в продлении его американской визы, одного из нескольких вопросов, которые, по утверждению обвинителей, премьер решал от имени миллиардера в обмен на подарки (в это время Нетаниягу вошел в здание окружного суда Иерусалима, чтобы посмотреть на показания Милчена).



“[Нетаниягу] не помог мне, в то время он не мог мне помочь. Он сказал: "Позвоните послу Дэну Шапиро”, — говорит Милчен, имея в виду тогдашнего посла США.



Затем он подтвердил в своих показаниях полиции, что позже он прибыл в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме с шампанским и сигарами и спросил Нетаниягу о визе при их встрече. Милчен подтвердил, что Нетаниягу попросил своего тогдашнего помощника Ари Хароу изучить этот вопрос.



Открывая сегодняшнее слушание, главный прокурор Лиат Бен Ари спросила Милчена об украшении, которое он купил для Сары Нетаниягу стоимостью 10 000 шекелей. Милчен ответил, что не помнит точную сумму, но полагает, что она была меньше.



Затем она спросила его о подарках, которые австралийский миллиардер Джеймс Пэкер подарил паре.



“Я знаю, что Пэкер действительно хотел установить связь с Нетаниягу и расположить к себе“, — сказал Милчен.



“Я знаю, что он более щедр, чем я“, — добавил Милчен, говоря, что для Пэкера 100 000 шекелей “показались небольшой суммой“.



Бен Ари также спросила его, как сигары и шампанское повлияли на его отношения с Нетаниягу.



“[Подарки] не повлияли [на нашу дружбу]. До расследования мне и в голову не приходило, что в нашей дружбе есть проблемы. Когда началось расследование, я начал понимать, что это было чересчур“, — сказал Милчен.



Он также признал, что никогда не получал подарков от Нетаниягу или его жены.







