



Милчен: подарки для Нетаниягу стали буквально рутиной

Арнон Милчен призался, что дарил шампанское, сигары и драгоценности премьер-министру Биньямину Нетаниягу и его жене Саре.



По его словам, этот процесс стал "рутиной работой".



"Я дал Хадасу Кляйну полную свободу действий и сказал премьер-министру — у вас карт-бланш. Я делал это не как друг, а как гражданин. Я не хотел, чтобы у премьер-министра были проблемы, не связанные с его работой. Это стало рутиной", — признался он.



По словам Милчена, отношения были очень комфортными, так что не было ничего плохого в том, чтобы дарить подарки.



"Суммы становились все больше и больше по просьбе получателей", — добавил он

