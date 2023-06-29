



Милчен отрицает помощь Нетаниягу в получении визы

Голливудский медиа-магнат Арнон Милчен заявил во время судебного процесса над премьер-министром Нетаниягу по делу о коррупции, что премьер-министр не помог ему получить визу в США, отрицая обвинение в этом деле.



Милчен говорит: “Нетаньягу не помог. Я получил от него один приговор — визы не выдаю и помочь не могу”.



Подобные опровержения Милчен сделал во время вчерашнего судебного заседания.



Милчен давал показания во время судебного процесса удаленно из Великобритании в течение недели.



Жена премьер-министра Сара Нетаниягу отправилась на слушания в Великобританию. Они обменялись объятиями во время вчерашнего слушания.



В начале сегодняшнего судебного заседания заместитель государственного прокурора Лиат Бен Ари выносит предупреждение, говоря: “Больше не вступайте в контакт со свидетелем”.

