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Милчен отрицает помощь Нетаниягу в получении визы
29.06.2023 14:45 Ирина Демьянова

Милчен отрицает помощь Нетаниягу в получении визы

Голливудский медиа-магнат Арнон Милчен заявил во время судебного процесса над премьер-министром Нетаниягу по делу о коррупции, что премьер-министр не помог ему получить визу в США, отрицая обвинение в этом деле.

Милчен говорит: “Нетаньягу не помог. Я получил от него один приговор — визы не выдаю и помочь не могу”.

Подобные опровержения Милчен сделал во время вчерашнего судебного заседания.

Милчен давал показания во время судебного процесса удаленно из Великобритании в течение недели.

Жена премьер-министра Сара Нетаниягу отправилась на слушания в Великобританию. Они обменялись объятиями во время вчерашнего слушания.

В начале сегодняшнего судебного заседания заместитель государственного прокурора Лиат Бен Ари выносит предупреждение, говоря: “Больше не вступайте в контакт со свидетелем”.
 

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