



Милчен: Нетаниягу - почти брат

Американо-израильский продюсер Арнон Мильен продолжает давать показания в суде над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Милчен дает показания из отеля Old Ship в Брайтоне, Англия, посредством видеоконференции. По версии прессы, его показания считаются самыми важными в деле 1 000.



Милчен рассказал о близких отношениях с премьер-министром, которого он назвал "почти братом". Он также рассказал суду о просьбе Нетаниягу уволить его помощницу, Хадас Кляйн, потому что "она слишком много знает". Несколько десятков протестующих собрались у отеля и провели демонстрацию против Нетаниягуу.



Затем Милчен дал показания о подарках, которые он дарил Нетаниягу, сказав, что сначала он дарил подарки по собственной воле, но затем стал делать это в ответ на очень конкретные просьбы Нетаниягу. Он также прокомментировал разницу между подарками, которые он дарил Нетаниягу, и подарками, которые он дарил другим людям. Мильчен также сказал, что Нетаниягу сообщил ему, что разрешил ему принимать подарки, о которых идет речь.



Прокурор Лиат Бен-Ари зачитала стенограмму заявления Мильчена в полиции, в котором он сказал: "Судя по тому, что рассказала мне Хадас, речь идет о нескольких тысячах шекелей. Меня раздражает, что они требуют. Между нами говоря, мне это противно". В своих вчерашних показаниях в суде Мильчен сказал: "Я сказал, что ситуация, в которую я попал, вызывает у меня отвращение, весь этот беспорядок. Я попросил вычеркнуть слово "отвращение", но они отказались".



Милчен будет давать показания в течение десяти дней, вплоть до четверга следующей недели. Он будет давать показания пять дней в неделю по шесть часов каждый день. Обвинители и адвокаты защиты приехали в Великобританию, чтобы лично допросить Милчена, и жена премьер-министра также присутствует в Брайтоне. Его показания транслируются в прямом эфире в здание окружного суда в Иерусалиме, где вчера присутствовал премьер-министр. Милчен сказал ему: "Привет, Биби"[...].



Милчен рассказал суду, что он и Нетаниягуу были хорошими друзьями. "Мы говорили об истории, экономике и других вещах. Большинство встреч между нами были дружескими, иногда была особая причина".



На вопрос о подарках Нетаниягуу Милчен ответил, что дарил им шампанское и сигары, и сказал, что, по его мнению, он также дарил им ювелирные украшения. Милчен сказал, что сначала он дарил подарки по собственному желанию, а затем стал получать конкретные просьбы. "Я сказал ей (Хадас Кляйн), что все, что хочет премьер-министр, он должен получить. Не потому, что он друг, а как гражданин. Я не хотел, чтобы у премьер-министра были проблемы, не имеющие отношения к его работе. Потом это стало обычным делом".

