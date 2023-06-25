



Мильчен десять дней будет давать показания по Skype



Миллиардер Арнон Милчан, американо-израильский кинопродюсер, в воскресенье даст показания в Брайтоне, Англия, в рамках судебного процесса против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Считается, что его показания имеют первостепенное значение для дела 1000, известного как "дело о подарках".



Показания будут транслироваться в окружном суде Иерусалима в прямом эфире, без присутствия публики и СМИ, в зале во время дачи показаний будут присутствовать только члены семьи обвиняемого.



В прошлом месяце Амит Хадад, адвокат премьер-министра, объявил, что Сара Нетаниягуу планирует приехать в Брайтон, чтобы посмотреть показания.



Просьба Мильчена по медицинским показаниям давать показания не в Израиле, а в Великобритании, где он сейчас живет, была удовлетворена судом.



Показания Мильчена будут длиться десять дней - с воскресенья по четверг в течение двух недель подряд, с 12 до 18 часов по израильскому времени.



Адвокаты обвинения и защиты отправятся в Великобританию для допроса Мильчена, а окружной суд Иерусалима будет заслушивать показания по Skype.



