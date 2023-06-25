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Мильчен десять дней будет давать показания по Skype
25.06.2023 10:01 Аркадий Бочаровский

Мильчен десять дней будет давать показания по Skype


Миллиардер Арнон Милчан, американо-израильский кинопродюсер, в воскресенье даст показания в Брайтоне, Англия, в рамках судебного процесса против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Считается, что его показания имеют первостепенное значение для дела 1000, известного как "дело о подарках".

Показания будут транслироваться в окружном суде Иерусалима в прямом эфире, без присутствия публики и СМИ, в зале во время дачи показаний будут присутствовать только члены семьи обвиняемого.

В прошлом месяце Амит Хадад, адвокат премьер-министра, объявил, что Сара Нетаниягуу планирует приехать в Брайтон, чтобы посмотреть показания.

Просьба Мильчена по медицинским показаниям давать показания не в Израиле, а в Великобритании, где он сейчас живет, была удовлетворена судом.

Показания Мильчена будут длиться десять дней - с воскресенья по четверг в течение двух недель подряд, с 12 до 18 часов по израильскому времени.

Адвокаты обвинения и защиты отправятся в Великобританию для допроса Мильчена, а окружной суд Иерусалима будет заслушивать показания по Skype.

 

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