



Милчен даст показания в суде по делу Нетаниягу в следующем месяце

Прокуроры просят суд, чтобы Арнон Милчен, израильский голливудский кинопродюсер, который является ключевым свидетелем в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции Биньямина Нетаниягу, начал давать показания в следующем месяце.





Милчен будет давать показания по видео из Лондона после того, как суд отклонил требование защиты заставить его дать показания лично.



Обвинение заявляет, что для дачи показаний Милчена потребуется не менее недели, если не считать ожидаемого перекрестного допроса со стороны защиты.



Завтра судьи решат, как поступить с показаниями Милчена.



Дело 1000 — одно из трех дел, в которых Нетаниягу обвиняется, — связано с подозрениями в том, что он незаконно принимал подарки, включая сигары и шампанское, от двух миллиардеров, Милчена и австралийского магната Джеймса Пэкера.



Милчену не было предъявлено обвинение по делу, а Нетаниягу было предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Нетаниягу также инкриминируют мошенничество по двум другим делам и взяточничество по одному из них. Он отрицает все нарушения.







