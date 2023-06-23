



Милчэн даст показания на суде по делу Нетаниягу в воскресенье

Голливудский магнат Арнон Милчэн, ключевой свидетель по одному из дел о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, должен дать показания на судебном процессе по видеосвязи из Брайтона, начиная с воскресенья.



Милчэн является свидетелем по “делу 1000” — одному из трех, по которым Нетаниягу предъявлены обвинения — в том, что касается подозрений в том, что премьер-министр незаконно принимал подарки, включая сигары и шампанское, от киномагната и другого миллиардера Джеймса Пэкера.



Милчэн будет давать показания с воскресенья по четверг в течение двух недель, с 12:00 до 18:00. Один или два дня будут посвящены допросу обвинения, а остальное время будет предоставлено для перекрестного допроса адвокатом Нетаниягу Амитом Хададом.



Жена премьер-министра Сара будет присутствовать в комнате с Милчэном, в то время как премьер, как ожидается, будет сидеть в окружном суде Иерусалима, чтобы наблюдать, по крайней мере, за началом свидетельских показаний.



Адвокат Нетаниягу сообщил суду в прошлом месяце, что премьер-министр хотел воспользоваться своим правом присутствовать, но не смог выделить время для поездки в Великобританию, попросив свою жену присутствовать вместо него.



Юридический советник Гали Бахарав-Миара, как ожидается, встретится с обвинением и защитой в конце месяца, чтобы попытаться заключить сделку о признании вины в суде, сообщила в пятницу газета Haaretz daily.





